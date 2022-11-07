Мобилизованные усилили оборону вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие РФ, призванные в рамках частичной мобилизации, усилили оборону вдоль берега Днепра в районе Энергодара, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что военные оборудуют вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.

"Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально – у нас тепло, жалоб пока нет", – рассказал агентству один из мобилизованных.

Он поделился, что еще до частичной мобилизации планировал пойти добровольцем, однако в семье по этому поводу возникли разногласия. По его словам, они договорились, что он отправится служить, если призовут.

"Мне пришла повестка в первый же день после объявления мобилизации", – добавил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Также Рогов отметил, что в случае необходимости врага встретят, в том числе армия и Росгвардия. Помимо этого, ожидается, что отразить атаки помогут прибывшие мобилизованные.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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