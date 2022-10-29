Рогов сообщил об уничтожении в Запорожье группы боевиков-выходцев из Чечни

Фото: Минобороны РФ

В Запорожье уничтожили группу боевиков-выходцев из Чечни, воюющих на стороне Украины, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что группу выходцев из преступных террористических банд ликвидировали при нанесении точечного удара по военным объектам.

Рогов добавил, что среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье превращается в Мариуполь. Он отмечал, что в областном центре разместились тысячи наемников ВСУ, а в промзонах создаются украинские войска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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