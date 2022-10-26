Балицкий заявил, что в Запорожье находятся тысячи наемников ВСУ

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье превращается в Мариуполь. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, в областном центре разместились тысячи наемников ВСУ, а в промзонах создаются украинские войска.

Ранее стало известно, что на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины приступили к масштабной перегруппировке.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что Киев, перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправил значительную часть не только на Херсонское направление, но и на Запорожское направление – в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ отразили атаки ВСУ на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях

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