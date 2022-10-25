Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мощный взрыв произошел в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

По данным ведомства, взрыв был одиночным.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил РИА Новости, что возле здания областной телекомпании "ЗаТВ" произошел теракт. По его словам, там взорвалось самодельное взрывное устройство.

В результате, добавил Рогов, был поврежден фасад и окна здания.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа нанесла удары по гражданскому автомобилю в Херсонской области. В результате погиб один человек, а еще два получили ранения. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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