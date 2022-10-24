Один человек погиб при обстреле гражданского автомобиля в Херсонской области

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Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области. В результате погиб один человек, сообщает Минздрав региона в своем телеграм-канале.

"В результате один человек погиб, два получили огнестрельные ранения", – говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы.

До этого при обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли 2 мирных жителя. Тогда около 15 тысяч граждан остались без электричества из-за попадания снарядов.

Ранее при обстреле города пострадали 5 человек. Информацию об этом предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отметил чиновник, пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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