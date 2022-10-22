Пять человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пять мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, пять мирных жителей ранены", – написал он.

Гладков подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Также он добавил, что при обстреле пострадали гражданские объекты.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. При этом Гладков отметил, что основную часть местных жителей вывезли еще накануне.

Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета

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