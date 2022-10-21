Белгородское село Муром попало под обстрел со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Муром в Белгородской области в очередной раз подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"И вновь под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома", – написал он.

Среди граждан пострадавших нет. Чиновник подчеркнул, что основную часть местных жителей вывезли еще накануне. Часть из них находится у родственников, другая – во временном пункте размещения. Сейчас проводятся подомовые обходы с целью убедить остальных покинуть село.

В прошлый раз Муром попало под обстрел украинских военных 20 октября. Тогда тоже никто не пострадал, однако серьезные повреждения получили гражданские объекты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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