По факту обстрела Украиной переправы в Херсоне заведено дело

Фото: телеграм-канал "Губарева Катерина"

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области со стороны Украины, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Следствие установило, что вечером 20 октября гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары, применив кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.

В результате погибли четыре человека. Среди них – двое сотрудников херсонской телерадиокомпании "Таврия", а также российский продюсер и журналист Олег Клоков. Он работал на телеканале Москва 24, на Первом канале, на Russia Today и в правительстве города Москвы, а в Херсон приехал в первых числах октября по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия".

Также сообщалось о по меньшей мере 10 пострадавших, среди которых есть дети. Кроме того, были сожжены 12 гражданских машин.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом. Российские силы ПВО сбили 11 ракет, одна упала в район Антоновского моста.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!