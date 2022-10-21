Число погибших после удара украинских войск по переправе в Херсоне выросло до 4

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Четыре человека стали жертвами ракетного удара Украины по гражданской переправе в Херсоне, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Ранее сообщалось о трех погибших и десяти пострадавших, в том числе детей и журналистов. Сожжены 12 гражданских машин.

"Мне известно про четверых погибших", – сказал Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live".

Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста.

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цель атаки была достигнута.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

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