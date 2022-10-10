Два человека получили ранения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал поселок Теткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме", – указал глава региона.

По словам Старовойта, в результате обстрела осколочные ранения получил мужчина, у одной женщины зафиксированы ожоги. Пострадавшие госпитализированы.

Губернатор Курской области также сообщил, что на месте происшествия находятся экстренные службы. В настоящий момент пожарные тушат возгорание в месте ударов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. При обстреле погибла пожилая женщина.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что образовательные учреждения региона перейдут на дистанционное обучение на 2 недели. Детские сады будут работать в формате дежурных групп.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области

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