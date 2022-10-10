Учебные заведения Белгородской области перейдут на дистанционное обучение на 2 недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Образовательные учреждения Белгородской области перейдут на дистанционное обучение на 2 недели. Такое решение принял глава региона Вячеслав Гладков.

"Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей – это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях", – написал он в своем телеграм-канале.

Обучаться онлайн будут ученики школ, студенты колледжей и институтов следующих районов и округов:

Белгородского;

Борисовского;

Вейделевского;

Волоконовского;

Краснояружского;

Ровеньского;

Валуйского;

Грайворонского;

Шебекинского;

Яковлевского.



Детские сады же, по словам губернатора, будут работать в режиме дежурных групп.

Ранее в Белгородской области на две недели продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Сообщалось, что он будет действовать до 22 октября. Также до этого числа в Белгородской области действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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