11:54Регионы
Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
Фото: ТАСС/Дмитрий Бойков
В Белгородской области на две недели продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Таким образом, он будет действовать до 22 октября. Также до этого числа в Белгородской области действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
Высокий уровень террористической опасности ввели в Белгородской области, граничащей с Украиной, 11 апреля и продлевали несколько раз.
В Брянской области желтый уровень террористической опасности продлили до 21 октября. Такое решение приняли в связи с информацией правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!