Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Бойков

В Белгородской области на две недели продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Таким образом, он будет действовать до 22 октября. Также до этого числа в Белгородской области действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Высокий уровень террористической опасности ввели в Белгородской области, граничащей с Украиной, 11 апреля и продлевали несколько раз.

В Брянской области желтый уровень террористической опасности продлили до 21 октября. Такое решение приняли в связи с информацией правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

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