ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском

Поселок Климово под Брянском подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, российские военные сбили летящую со стороны украинских позиций ракету "Точка-У", но от осколков боеприпаса пострадали два человека, а также было повреждено несколько автомобилей и здание школы.