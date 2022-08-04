Новости мира: лесной пожар выжег шесть тысяч гектаров в Небраске

Лесной пожар в американском штате Небраска добрался до городка Геринг. Огонь в каньоне Картер за считанные часы выжег все на территории в шесть тысяч гектаров. Пожарные надеялись, что на помощь им придут проливные дожди. Но в итоге в регионе были лишь небольшие осадки, а удары молнии во время гроз стали причиной еще двух пожаров.



Власти японской префектуры Ямагата попросили помочь военных в ликвидации последствий сильнейших ливней и наладить поставки питьевой воды. Водоснабжение нарушили оползни, вызванные обильными осадками. Кроме того, из районов, которым грозит подтопление, необходимо эвакуировать более 100 тысяч жителей.

В Исландии проснулся вулкан. О возможном извержении предупреждали за несколько дней в Исландском метеорологическом бюро. Теперь местные телеканалы стали вести прямые трансляции. Власти рассказали, что пока непосредственной опасности для столицы нет, но туристам и местным жителям рекомендовали держаться от вулкана подальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.