Из горящего склада Ozon вынесли горюче-смазочные материалы

Чтобы избежать новой волны пожара, все опасные товары вынесли из горящего склада Ozon в Подмосковье, сообщили в компании. Сейчас горюче смазочные материалы находятся в безопасном месте и угрозы их воспламенения нет.

Тушение пожара на складе продолжается. По последним данным, огонь охватил уже более 55 тысяч квадратных метров здания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.