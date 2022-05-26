"Московский патруль": аферисты выманили у пенсионеров около 400 тыс руб

Не меньше 400 тысяч рублей успели выманить у столичных пенсионеров вероятные аферисты, которых задержали полицейские.

Мошенники действовали по классической схеме. По телефону представлялись пожилым людям родственниками и просили денег на лечение. Потом они присылали к пенсионерам курьеров.

Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленников на территории города Самары. Им оказались местные жители, двое мужчин и одна женщина, фигуранты заключены под стражу.

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