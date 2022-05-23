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Автомобиль сбил едущего по переходу на велосипеде ребенка в центре Москвы. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Днем водитель автомобиля на улице Ефремова совершил наезд на ребенка, который на велосипеде пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок получил телесные повреждения", – заявили в ведомстве.

По информации МВД, водитель не покидал место происшествия. Причины инцидента уточняются. Предварительно сообщается, что пострадавший ребенок получил незначительные повреждения.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Москвы, за рулем автомобиля находилась финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина.

Ранее было возбуждено уголовное дело после аварии на Салтыковской улице в Москве, в результате которой погиб трехлетний мальчик. Ребенок случайно выехал на дорогу.