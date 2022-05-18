Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Уголовное дело возбудили после аварии на Салтыковской улице в Москве, в результате которой погиб трехлетний мальчик. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

Инцидент произошел ранее в среду. Ребенок, находясь на прогулке с бабушкой и дедушкой, случайно выкатился на велосипеде на дорогу. В результате на него наехала "Газель". От полученных травм мальчик скончался.

