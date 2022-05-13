Пятилетний мальчик погиб в результате ДТП на парковке в ТЦ в Химках

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В результате ДТП на парковке торгового центра в Химках погиб пятилетний ребенок.

"12 мая на парковке одного из торговых центров, расположенных на улице 9 Мая городского округа Химки, водитель, управляя автомобилем Suzuki, при движении задним ходом совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, который с отцом передвигался по краю проезжей части. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался", – приводит ТАСС слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Уточняется, что управляющий автомобилем задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Красногорске водитель насмерть сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел накануне на втором километре дороги Глухово – Николо-Урюпино.

