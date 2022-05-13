В Подмосковье мужчина на Mercedes сбил человека и скрылся на другом автомобиле

11:13
Фото: depositphotos/blinow61
В Красногорске водитель насмерть сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД РФ.
Уточняется, что инцидент произошел накануне на втором километре дороги Глухово – Николо-Урюпино.
"Водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину 2000 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.
От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время полицейские разыскивают нарушителя. По данным источника агентства, тот совершил наезд, будучи за рулем автомобиля Mercedes, однако после инцидента пересел в Porsche и направился в сторону Москвы.
Ранее полиция задержала 19-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который сбил четверых детей на пешеходном переходе в Выксе Нижегородской области. Все дети выжили, однако трое из них были отправлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. Виновник ДТП был трезв, с места происшествия скрыться не пытался.
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