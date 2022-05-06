Ребенок на электросамокате столкнулся с автомобилем в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Девятилетний мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 в Зеленограде. Ребенок госпитализирован, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла 5 мая на улице Ловгиненко напротив корпуса 1405.

"В отношении отца мальчика были составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, а также неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка", – сообщается в телеграм-канале ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что по правилам ПДД двух- или трехколесное транспортное средство, имеющее электродвигатель максимальной мощностью более 0,25 киловатта и менее 4 киловатт, приравнивается к мопедам. Для его управления необходимо наличие прав соответствующей категории.

Накануне на улице Фабрициуса возле дома 30 водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов, переходивших дорогу. В результате ДТП пострадали два человека: пожилая женщина и маленький мальчик.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

