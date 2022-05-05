Водитель сбил пенсионерку и ребенка на северо-западе Москвы

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В результате ДТП пострадали два человека: пожилая женщина и маленький мальчик. Уточняется, что ребенку всего 1 год и 9 месяцев. В момент происшествия он находился в коляске, его везла няня. Она, по предварительной информации, не пострадала.
Пенсионерку госпитализировали в больницу с переломом основания черепа. У малыша диагностировали ушиб руки, травму языка, а также рваные раны головы и губы.
Водитель 1985 года рождения был задержан на месте происшествия. Он утверждает, что нарушил правила дорожного движения, потому что торопился на работу. Проверка с помощью алкометра показала, что в момент совершения аварии мужчина был трезв. В ближайшее время его доставят в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования.
Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции Москвы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
Ранее на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате инцидента пострадали два человека: фельдшер и пациентка. По данным Госавтоинспекции, оба получили ушибы и сотрясение.
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