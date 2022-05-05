Один человек пострадал в ДТП с машиной скорой помощи на юго-западе Москвы

Авария с участием машины реанимации произошла на юго-западе Москвы

Один человек пострадал в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, пострадал один человек", – говорится в сообщении.

Ранее четыре человека пострадали в аварии, которая произошла на 52 километре внешней стороны МКАД. Там столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen съезжал на обочину из-за поломки колеса. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.