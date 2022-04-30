Один человек погиб в результате ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате ДТП в Орехове-Борисове Северном в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария случилась на улице Шипиловская, дом 26/88.

"Произошел наезд легкового автомобиля на препятствие. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, есть пострадавшие", – отмечается в сообщении.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения.

"В результате происшествия водитель погиб, девушка-пассажир доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом – перелом плеча", – отметили в ГИБДД.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города.

Ранее ДТП с участием автобуса и легковой машины произошло в Зеленограде. В результате аварии пять пассажиров автобуса получили ушибы при падении из-за резкого торможения.