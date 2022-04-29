Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автобуса и легковой машины произошло в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Столкновение произошло на Центральном проспекте.

"По предварительным данным, пять пассажиров автобуса получили ушибы при падении в результате резкого торможения", – цитирует ведомство РИА Новости.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Накануне на внешней стороне МКАД столкнулись сразу три автомобиля. Одна из машин в результате ДТП перевернулась. Для устранения последствий аварии было частично ограничено движение.