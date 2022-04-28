Два человека пострадали в крупном ДТП в ТиНАО

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Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Проектируемом проезде № 7032 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств – четырех легковых машин и грузовика. В результате столкновения грузовик опрокинулся. Пострадали два человека", – сказал собеседник агентства.

Движение в районе происшествия затруднено. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее три автомобиля столкнулись на внешней стороне 70-го километра МКАД. В результате аварии одна из машин перевернулась. На время работы оперативных служб на месте ДТП было ограничено движение. Проезд осуществлялся по одной полосе из пяти.

