Задержан водитель, сбивший пешехода на Мытной улице. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Авария произошла в 7 вечера. Водитель каршеринговой машины вылетел на тротуар. Сбив человека, он сразу уехал, а затем бросил авто на соседней улице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.