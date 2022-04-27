Путин заявил, что Россия сделает все возможное для защиты своих журналистов

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Власти России сделают все возможное для защиты российских журналистов, заявил Владимир Путин.
"Что я хочу сказать и в чем я абсолютно уверен – такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал", – сообщил президент на встрече с членами Совета законодателей.
Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.
Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.
Басманный суд столицы арестовал пятерых членов банды, готовившей убийство. Речь идет о подозреваемых Андрее Пронском, Владимире Степанове, Василии Стрижакове, Максиме Дружинине и Владимире Белякове.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Суд арестовал первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьева
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