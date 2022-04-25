ФСБ предотвратила нападение на известного российского журналиста – Путин

Фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы", – заявил Путин.

Глава РФ назвал подготовку убийств российских журналистов террором. Президент отметил, что кураторы из зарубежных спецслужб, в частности ЦРУ, вероятно, дают советы украинской столице о покушениях на отечественных представителей СМИ.

Ранее посол РФ назвал возможных убийц российских журналистов в ЦАР. По предварительным данным, в Центральноафриканской Республике в 2018 году их убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Он указал, что, как известно, репортеры передвигались без охраны по трассе Декоа – Сибю в темное время суток.