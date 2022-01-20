Посол РФ назвал возможных убийц российских журналистов в ЦАР

05:07
Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
По предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом в интервью РИА Новости рассказал новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
Он указал, что, как известно, репортеры передвигались без охраны по трассе Декоа – Сибю в темное время суток. По предварительной версии, их остановили именно боевики из 3R. Бикантов напомнил, что в декабре 2020 года это вооруженное формирование в коалиции с другими бандитскими группировками напало на Банги, в результате чего погибли мирные жители.
"Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР", – добавил он.
Трое российских журналистов – корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко – погибли в июле 2018 года в ЦАР. Они приехали туда снимать документальный фильм. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве.
Российские журналисты, которых убили в ЦАР, ехали без охраны
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