Трамп заявил о применении секретного оружия при атаке на Венесуэлу

Фото: whitehouse.gov

Американские военные применяли секретное дезориентирующее оружие при атаке на Венесуэлу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.

Он отметил, что вооружение смогло обезвредить ПВО и охрану главы страны Николаса Мадуро.

"Дискомбобулятор. Больше я не могу сказать, но очень хотел бы. Они так и не смогли запустить свои ракеты", – добавил американский лидер.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме. Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен.

Спустя время политик Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

