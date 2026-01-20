Трамп заявил, что Венесуэла "очень хорошо работает" с Вашингтоном

Фото: Getty Images/Anadolu/Celal Gunes

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Каракас "очень хорошо работает" с Вашингтоном.

Также американский лидер повторил свое утверждение о том, что ранее из Венесуэлы в США прибывали осужденные преступники.

"Это одна из причин, по которым я так плохо относился к Венесуэле, а теперь я люблю Венесуэлу. Они очень хорошо работают с нами", – сказал он.

Трамп также напомнил, что представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подарила ему свою медаль Нобелевской премии мира. Он добавил, что ведет с ней переговоры и не исключает ее привлечения к сотрудничеству в той или иной форме.

"Мария, возможно, мы можем сделать это", – заявил Трамп, не уточняя детали.

Кроме того, президент США добавил, что американские компании готовятся к масштабным инвестициям в нефтяную промышленность Боливарианской Республики.

Вооруженные силы США 3 января провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее были захвачены и вывезены с территории страны лидер государства Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме. Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен.