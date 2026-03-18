Товарооборот Японии и РФ вырос на 25% в феврале

Товарооборот России и Японии в феврале текущего года увеличился на 25,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 715 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

За прошлый месяц импорт из РФ в Японию вырос на 15,8%, а экспорт в РФ – на 65,9%. В частности, Япония увеличила поставки легковых автомобилей на 42%, а также запчастей и комплектующих для них – на 12,7%.

Японская сторона снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 1,7%. Вместе с тем импорт российского угля в феврале вырос на 390,9%, а железа и стали – на 2174,8%. Такой рост в процентном выражении связан с низкими базовыми объемами поставок по этим позициям.

Ранее стало известно, что на заседании правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) поднимался вопрос отмены экономических санкций против России. Председатель ключевого Политического совета ЛДП Такаюки Кобаяси "принял во внимание" данное предложение.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявляла, что страна намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений между государствами.