Собянин: средства ПВО сбили еще девять беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны в среду, 10 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, уточнил мэр.

Атака вражеских БПЛА на столичный регион началась 8 июня. С того времени на подлете к столице уничтожили уже 53 беспилотника.

На фоне продолжающихся попыток атак столичный аэропорт Домодедово перешел на прием и выпуск авиарейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.