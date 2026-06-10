10 июня, 13:47Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще девять беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны в среду, 10 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, уточнил мэр.
Атака вражеских БПЛА на столичный регион началась 8 июня. С того времени на подлете к столице уничтожили уже 53 беспилотника.
На фоне продолжающихся попыток атак столичный аэропорт Домодедово перешел на прием и выпуск авиарейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.