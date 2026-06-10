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10 июня, 13:44

Происшествия

В Приморье арестовали мужчину, который забил мать табуретом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

В Приморье арестовали мужчину, который забил мать табуретом, сообщает телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Ведомство установило, что с 4 на 5 июня 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью. В какой-то момент он взялся за табурет и дважды ударил женщину по голове. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась.

В результате мужчину арестовали. Теперь ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее под Раменским произошла ссора между двумя выпившими мужчинами. Во время конфликта один из них ударил ножом своего 53-летнего знакомого и задушил, после чего привез тело к дому и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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