В Австралии начнут отстреливать диких лошадей брумби из-за угрозы экосистеме

Фото: 123RF.com/callipso

В Австралии власти начнут отстреливать диких лошадей брумби из-за того, что их высокая численность наносит вред местной экосистеме. Об этом сообщает Daily Mail.

Операция рассчитана на сокращение популяции – в настоящий момент в национальном парке Костюшко насчитывается около 16 тысяч особей. Однако это решение возмутило зоозащитников. Сейчас петиция против отстрела брумби собрала около 220 тысяч подписей в социальных сетях.

По мнению активистов, выбранный метод является "совершенно варварским", непрозрачным и негуманным. Кроме того, брумби важны для австралийцев как с исторической, так и с культурной точки зрения. Тем не менее природоохранные ведомства настаивают на том, что растущая популяция лошадей вредит местной растительности и почвам, что доказано научными исследованиями.

Отстрел будет продолжаться до конца июня, но также рассматриваются и альтернативные методы, такие как отлов, переселение и контроль рождаемости.

Ранее японские ученые нашли останки гигантских осьминогов с развитым интеллектом, обитавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад. Найденные окаменелости относятся к позднему меловому периоду – около 72–100 миллионов лет назад. Их длина составляла примерно от 7 до 19 метров, что делает их самыми крупными описанными беспозвоночными.

