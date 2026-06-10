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10 июня, 14:55

Происшествия

В Балашихе разыскивают хулигана, заставившего встать на колени ребенка

Фото: МАХ/Mash

Подмосковная полиция организовала проверку после инцидента, который произошел в Балашихе: 17-летний подросток угрожал детям 8 и 11 лет в лифте многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Инцидент произошел в одном из домов на Рождественской улице и был запечатлен камерой наблюдения: на кадрах видно, как молодой человек замахивается на детей, а затем заставляет одного из них встать на колени.

В полицию обратилась мать мальчиков, сообщив, что в отношении ее детей были совершены противоправные действия. Правоохранители идентифицировали правонарушителя. Им оказался 17-летний местный житель.

Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение и выясняют обстоятельства инцидента.

"По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", – добавили в ведомстве.

Ранее росгвардейцы задержали в Санкт-Петербурге двух подростков, которые напали на сверстника и выстрелили в него из пускового сигнального устройства. Предварительно, между мальчиками возник возник, переросший в драку. Пострадавшего госпитализировали, а изъятое устройство отправили на экспертизу.

Жители Балашихи пожаловались на группу агрессивных подростков

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