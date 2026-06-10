В Балашихе разыскивают хулигана, заставившего встать на колени ребенка

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Подмосковная полиция организовала проверку после инцидента, который произошел в Балашихе: 17-летний подросток угрожал детям 8 и 11 лет в лифте многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Инцидент произошел в одном из домов на Рождественской улице и был запечатлен камерой наблюдения: на кадрах видно, как молодой человек замахивается на детей, а затем заставляет одного из них встать на колени.

В полицию обратилась мать мальчиков, сообщив, что в отношении ее детей были совершены противоправные действия. Правоохранители идентифицировали правонарушителя. Им оказался 17-летний местный житель.

Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение и выясняют обстоятельства инцидента.

"По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", – добавили в ведомстве.

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