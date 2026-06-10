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10 июня, 15:43

Политика

Суд вынес приговор активистке Анастасии Шевченко за финансирование нацбатальона "Азов"

ТАСС/Эрик Романенко (Анастасия Шевченко признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Южный окружной военный суд вынес приговор активистке "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Анастасии Шевченко (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о финансировании украинского нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Инстанция установила, что ранее осужденная за участие в деятельности иностранной организации женщина в 2025 году содействовала террористической деятельности. В частности, она разместила в Сети призывы о сборе средств для запрещенного нацбатальона, разместив ссылки на сайт организации и способов перевода.

В результате ее приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Савеловский суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о фейках о российской армии. Двухмесячный арест начнет исчисляться с момента фактического задержания Снеговой, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента передачи правоохранительным органам.

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