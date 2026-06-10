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10 июня, 15:33

Мэр Москвы

Собянин поздравил коллектив "Союзмультфильма" с 90-летием студии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам "Союзмультфильма" по случаю 90-летия киностудии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам мэра, сейчас "Союзмультфильм" переживает второе рождение. Студия успешно сочетает опыт, новейшие технологии и талант профессионалов – не только производит новые мультфильмы и игровое кино, но и запускает телеканалы и образовательные центры.

Кроме того, добавил Собянин, мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ стал новой точкой притяжения поклонников анимации.

"В основе этого многогранного творчества все те же ценности, что и десятилетия назад: дружба, любовь к семье и родине, уважение к старшим. Впереди у "Союзмультфильма" много интересных проектов, ярких героев и заслуженных наград", – говорится в телеграмме.

Киностудия была основана в 1936 году, ее коллекция насчитывает более 1,5 тысячи мультфильмов. В 2004-м "Союзмультфильм" преобразовали в федеральное государственное унитарное предприятие. Также в июле 2018-го правительство Москвы присвоило студии статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка.

Ранее киностудия вместе с разработчиком видеоигр "КБ Продакшн" представила мобильную игру "Почемучка-2" по мотивам мультсериала "Простоквашино". Проект предназначен для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Всего в нем представлены 53 мини-игры.

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