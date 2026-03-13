Отмена санкций против РФ обсуждалась на заседании правящей партии Японии

На заседании правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) поднимался вопрос отмены экономических санкций против России. Об этом рассказал депутат верхней палаты парламента от ЛДП Мунэо Судзуки, выступивший с таким предложением.

По словам депутата, Япония на 90% зависит от Ближнего Востока в плане поставок нефти и газа, однако в условиях текущего конфликта в регионе транспортировка может занимать от трех недель до месяца.

"Из Владивостока поставки могут прибыть всего за полсуток. Не следует ли нам использовать это географическое преимущество? Я также сказал, что G7 ввела экономические санкции против России из-за проблемы Украины, однако Япония должна заявить об их отмене", – приводит ТАСС слова Судзуки.

Он добавил, что председатель ключевого Политического совета ЛДП Такаюки Кобаяси "принял во внимание" мнение депутата.

Кроме того, Судзуки заявил, что если США решат смягчить свои санкции против России, то Япония должна предложить совместно отменить ограничительные меры и расширить закупки российских энергоресурсов.

Ранее США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Действие лицензии Минфина США продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, эта "узконаправленная краткосрочная мера" будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран "Группы семи" приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на трудности с поставками нефти из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.