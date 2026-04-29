Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 21:20

Политика

Мерц заявил, что жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере благополучия

Фото: Getty Images/picture alliancе/Kay Nietfeld

Жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, многие граждане и даже чиновники недооценивают ситуацию в мире. Он обратил внимание, что иллюзия бесконечного процветания однажды исчезнет, а некоторые вещи в стране уже необходимо менять.

"Я должен и хочу сказать населению прямо: мы не можем просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет", – сказал Мерц.

При этом канцлер не исключил, что подвергнется критике за свои слова. Однако, добавил он, ситуация серьезная, поэтому молчать в данном случае нельзя. Например, стране необходимы реформы пенсионной системы, налогообложения и здравоохранения.

Ранее Мерц заявил, что перемирие на Украине является предварительным условием для мирных переговоров ФРГ с Россией. Он добавил, что сам тоже готов к диалогу с российской стороной.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика