Обломки БПЛА упали на промобъекты по хранению топлива в Ярославской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовая атака украинских БПЛА отражена в Ярославской области. Обломки беспилотников упали на промышленные объекты по хранению топлива, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

"Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", – указал он.

Глава области предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов. Он призвал жителей не приближаться к обломкам и не пользоваться рядом с ними телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о происшествии по номеру 112.

При этом прерванное из-за атаки дронов движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву восстановлено. Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, уточнил Евраев.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 249 вражеских беспилотников над Россией. Помимо Ярославской области, они сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской и Костромской областями, а также над Крымом и в акватории Азовского моря.