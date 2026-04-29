Экономист Ордов поддержал предложение о продлении майских праздников

Майские праздники стоит объединить за счет сокращения январских, заявили в Общественной палате. О том, как такая инициатива повлияет на экономику и отразится на здоровье граждан, разбиралась Москва 24.

Майские праздники необходимо объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он уточнил, что весенний период гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе и планирования семейных поездок. Кроме того, многие жители страны и сейчас продлевают майские за счет отгулов и отпусков.





Владислав Гриб заместитель секретаря ОП РФ Я бы 3–4 дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их.

Владислав Гриб уверен, что такое решение сделало бы систему праздников более удобной.

Вопрос о перераспределении дней между январскими и майскими каникулами обсуждается в России не первый год. Например, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов уже выступал с аналогичным предложением. Он подчеркнул, что в России много дачников, для которых дополнительные выходные в начале сезона были бы очень полезны.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в 2024 году внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, разрешающий губернаторам продлевать майские праздники при условии одобрения этой идеи большинством граждан.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 отметила, что абсолютное большинство россиян, особенно семей с детьми, привлекают именно длинные новогодние каникулы.

Эксперт уточнила, что часть граждан действительно может использовать майские праздники, чтобы заниматься посадками на дачах. Однако, по мнению Бессараб, необходимо учитывать, что в северных регионах сажать пока рано, поэтому следует проявлять лояльность ко всем территориям РФ.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Кроме того, период новогодних каникул позволяет существенно увеличить обороты малого и среднего бизнеса, а также поддержать экономику населенных пунктов, которые именно в период длинных зимних праздников могут предложить россиянам локальные туристические маршруты.

Она также подчеркнула, что во время зимних праздников экономика растет за счет покупки подарков и поездок к родственникам, и это единственное время, когда школьные каникулы совпадают с выходными родителей.

"Объединение майских праздников нецелесообразно, поскольку они состоят из двух разных событий: Первомай – Праздник Весны и Труда, международной солидарности трудящихся, а 9-е – День Победы", – добавила специалист.

Эксперт напомнила, что россияне имеют право объединить эти два праздника за счет своих отпускных дней, поскольку закон предполагает такую возможность.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов считает, что выбор в пользу январских выходных у некоторых россиян связан с возможностью посещать теплые страны.

Однако для тех, кто за границу не ездил или не планирует, порой длинные зимние праздники становятся "формой заточения дома с непонятными целями и результатами".





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Майские же – это период, когда граждане могут посетить свои дачи и загородные участки, заняться посадками, персональным сельским хозяйством. С точки зрения экономики, если продовольственная безопасность, пускай даже такими маленькими шагами, дополнится личным подсобным хозяйством и огородом, это будет и приятно, и полезно, ведь различные посадочные мероприятия приводят к дополнительному урожаю.

Ордов подчеркнул, что на фоне продуктовой инфляции майские дни могли бы стать дополнительным подспорьем, "своего рода социальной поддержкой и социальной заботой".

"Главное, чтобы общее число праздничных дней в году не увеличилось, ведь каждый дополнительный ведет к недополученному ВВП и налогам. В России и так довольно много праздников по сравнению с другими странами, поэтому важно не потерять конкурентоспособность и производительность", – подчеркнул он.

В свою очередь, заслуженный врач России Андрей Осипов уверен, что идея об объединении майских праздников за счет январских рациональная с точки зрения здоровья граждан. По его словам, весна является наиболее удобным временем для активного отдыха, в отличие от зимы, когда рано темнеет и возможности для физической активности ограничены.



заслуженный врач России Андрей Осипов Весной появляются условия для занятий спортом, поездок на дачу и экскурсий, а солнце способствует выработке витамина D и улучшает настроение, что благоприятно влияет на здоровье человека. Главное, чтобы россияне использовали этот период именно с такими целями, заботясь о своем здоровье и избегая излишеств в виде алкоголя и нездоровой пищи.

Эксперт также уточнил, что в России активно развивается движение по активному долголетию, и одним из ключевых условий участия в этой программе является именно здоровый отдых: пешие прогулки, скандинавская ходьба, катание на велосипеде, посещение музеев и выставок. Весной все это реализовать гораздо удобнее, заключил врач.