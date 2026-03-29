Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 марта, 21:29

Общество

Миронов предложил расширить майские праздники за счет новогодних

Фото: depositphotos/sbotas​

Рабочие дни между майскими праздниками стоит сделать выходными, сократив при этом длительность новогодних каникул, предложил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

"Вот сейчас, в этом году, (в мае. – Прим. ред.) три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить", – объяснил политик.

Он указал на то, что в России много дачников, для которых были бы очень полезны дополнительные выходные в начале дачного сезона. Зимние выходные продолжительностью две недели он назвал "перебором" и подчеркнул, что в мае отдохнуть "гораздо полезнее и приятнее".

"Я много общаюсь с людьми, и многие говорят: "ну зачем такие длинные праздники в новогодние каникулы". Не у всех есть деньги поехать на какой-нибудь горнолыжный курорт или еще куда-то", – заключил Миронов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние 8 лет.

Это связано с длительными новогодними выходными, которые в этом году растянулись на рекордные 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика