25 марта, 11:42

Общество

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за 8 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние 8 лет, заявила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Это связано с длительными новогодними выходными, которые в этом году растянулись на рекордные 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Стенякина напомнила, что официальными праздничными днями остаются 1 и 9 мая, а остальное зависит от того, как переносятся выходные. Таким образом, в 2026 году россияне будут отдыхать в мае с 1-го по 3-е число (с пятницы по воскресенье) и с 9-го по 11-е число (с субботы по понедельник). Всего – 6 нерабочих дней.

Следующие продолжительные выходные ожидаются в июне, добавила парламентарий. Они продлятся с 12-го по 14-е число.

В связи с большим количеством выходных в мае отпуск в этом месяце будет невыгодным. Средний дневной заработок будет выше отпускных. При этом наиболее удачным месяцем для отдыха будет июль, так как в нем 23 рабочих дня.

