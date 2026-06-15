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Тело 44-летней женщины найдено в реке Эверон на Сахалине. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Сахалинской области.

Сотрудники регионального СК уже провели осмотр места происшествия. Они не обнаружили телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о криминальном характере в гибели женщины. Для установления точной причины смерти жительницы Сахалина назначена судмедэкспертиза.

Следователи также проводят доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено после гибели ребенка в Карелии. По версии СК, 12 июня семья, состоящая из четырех взрослых и двоих детей, прибыла на отдых на остров Есисаари. Позднее родственники обнаружили отсутствие 7-летнего мальчика.

Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому взрослые обратились в экстренные службы. 13 июня тело ребенка было найдено в акватории Ладожского озера.

