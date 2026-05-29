Мужчина в Калужской области выбросил в реку Лужу расчлененного знакомого, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Предварительно, между мужчинами произошла ссора в доме одного из них. Злоумышленник избил 52-летнего знакомого, от полученных травм он скончался на месте. Для того чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело с помощью пилы, уложил в чемодан и выбросил в реку, которая находится в черте города.

Останки были найдены 18 мая. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а позже в Евпатории в Крыму был задержан подозреваемый. Его доставили в Калугу, предъявили обвинение и взяли под стражу. В ходе допроса он дал признательные показания.

