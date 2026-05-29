29 мая, 15:28

Происшествия

Мужчина в Калужской области выбросил в реку Лужу расчлененного знакомого

Фото: vk.com/suskrf40

Мужчина в Калужской области выбросил в реку Лужу расчлененного знакомого, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Предварительно, между мужчинами произошла ссора в доме одного из них. Злоумышленник избил 52-летнего знакомого, от полученных травм он скончался на месте. Для того чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело с помощью пилы, уложил в чемодан и выбросил в реку, которая находится в черте города.

Останки были найдены 18 мая. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а позже в Евпатории в Крыму был задержан подозреваемый. Его доставили в Калугу, предъявили обвинение и взяли под стражу. В ходе допроса он дал признательные показания.

Ранее в США родственники не смогли дозвониться до одной женщины, и ее старший сын Брэдли, живущий с ней и младшим братом, вызвал полицию. Правоохранители заметили запах химикатов, а также неестественно скользкий пол. Кроме того, в ванной комнате был найден 29-летний Закари Лавел Джексон – младший.

Выяснилось, что он разрезал тело матери на куски и упаковал часть в чемодан. Остальное он хотел смыть в канализацию, поэтому в унитазе была найдена черная масса.

происшествиярегионы

