Fox News: мужчина в США расчленил мать и попытался смыть тело в унитаз

Фото: 123RF.com/pxhidalgo

Мужчина в США расчленил мать и попытался смыть тело в унитаз, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

Как уточняется, по обвинению задержан 29-летний Закари Лавел Джексон – младший. Об убийстве стало известно после того, как родственники не смогли дозвониться до погибшей. Старший сын Брэдли, который жил с ней и младшим братом, вызвал полицию. Прибывшие правоохранители заметили, что в доме пахнет химикатами, а полы неестественно скользкие.

Джексона-младшего обнаружили в ванной комнате, а в унитазе находилась черная масса. Позже шериф подтвердил, что это были фрагменты тела расчлененной женщины.

По информации следствия, мужчина разрезал тело матери на куски, упаковал часть в чемодан, а остальное попытался смыть в канализацию. Сейчас ему предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степени, а также в уничтожении улик.

Предполагается, что мотивом стал конфликт – женщина подала в суд, чтобы выселить сына из дома, и ходила на заседание накануне. По словам их родственников, злоумышленник страдает от психическиго расстройства, однако шериф настаивает на том, что при совершении расправы Джексон действовал "очень расчетливо".

Ранее на обочине шоссе в индийском штате Пенджаб обнаружили наполовину сожженное тело молодой девушки. Находку сделали мужчины, работавшие в полях неподалеку. Вскоре на место прибыли полицейские, криминалисты и кинологи. Останки были относительно свежие, поскольку еще не источали запаха. На теле также обнаружили следы травм.

