Девочка в Великобритании нашла человеческие останки возле школы

Фото: expressandstar.com

Девочка в британском городе Вулвергемптон обнаружила возле школы человеческие останки неизвестного происхождения, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Express&Star.

11-летняя школьница нашла тело возле футбольных ворот, когда шла на физкультуру. После этого девочка связалась с матерью. Учителя, узнав о случившемся, отпустили детей по домам и вызвали полицию.

По информации правоохранителей, труп мог быть принесен на футбольное поле дождем из ближайшего заповедника Сместоу. Сейчас по данному факту проводится расследование.

Ранее более 500 мешков с человеческими останками были найдены в Мексике рядом со стадионом, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Штат Халиско, в котором была сделана находка, занимает 4-е место в Мексике по числу пропавших без вести. С января по ноябрь прошлого года там было зарегистрировано 2 483 таких случая.

