NTV: гидрокостюм обнаруженного в Босфоре мужчины принадлежит пловцу Свечникову

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Гидрокостюм на обнаруженном в Босфоре теле мужчины принадлежит пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.

По данным журналистов, это удалось установить в результате экспертизы.

Кроме того, татуировки на теле погибшего схожи с теми, что были у Свечникова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его мать Галина.

"По татуировкам, нам говорят, что да (это он. – Прим. ред.) на 80%", – уточнила женщина.

Супруга российского пловца также заявила о 100% сходстве найденного в Босфоре тела с ее мужем. Однако ее не допустили к очному опознанию, а лишь показали фотографии.

Свечников пропал в августе прошлого года во время заплыва через Босфор. Возможной причиной случившегося могло стать ухудшение самочувствия. Вместе с тем СМИ указывали, что спортсмен плыл в неправильном направлении.

Мать пловца усомнилась, что сын самостоятельно сошел с дистанции. Она сказала, что подаст в суд на организаторов соревнования и будет требовать компенсации.

В октябре активные поиски Свечникова завершились, но генконсульство России в Стамбуле уточнило, что следствие продолжается.

Тело неизвестного мужчины нашли в Босфоре 20 января. Он был одет в костюм для плавания. Для установления личности погибшего понадобится провести исследование ДНК.